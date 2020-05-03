MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 yeni corona vakası tespit edildi
ABONE OL
03.05.2020 - 20:13 | | AA

Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 yeni corona vakası tespit edildi

Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 yeni corona vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte tespit edilenlerle birlikte ülkede toplam vaka sayısının 40 bin 263'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede bugün koronavirüs nedeniyle 83 kişi yaşamını yitirirken, toplam ölü sayısı 1306'ya çıktı.

Hindistan'da Kovid-19 test sayısı bir milyon 46 bin 450'ye ulaşırken, salgına yakalanan 10 bin 886 kişi de iyileşti.

Yetkililer, test sayısının artmaya devam ettiğini, Kovid-19 vaka sayısındaki artış hızının yavaşlamasının beklendiğini açıkladı.

 

 

 

Eskişehşir'de 2 apartman karantinaya alındıEskişehir’de Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki apartman görevlisinin Covid-19 testi pozitif çıkınca, valilik pandemi kurulunca iki bloktaki 119 kişi için 14 günlük evde karantina kararı alındı. İki bloğun bulunduğu giriş ve çıkışlar polis ekiplerince demir bariyerlere kapatılırken, karantinadakilerin tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç dakikalar! 4 aylık bebeğin boğazına bıçak dayayıp...

Korkunç dakikalar! 4 aylık bebeğin boğazına bıçak dayayıp...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Corona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Corona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Sıradaki Haber