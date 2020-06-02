Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 171 corona virüs vakası!

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 171 yeni vaka ile ülke genelindeki toplam vaka sayısının 198 bin 706'ya ulaştığı belirtildi.
Açıklamada salgın dolayısıyla son bir günde 204 kişinin hayatını kaybettiği, yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 598'e çıktığı kaydedildi.
Hindistan’da 5 gündür Kovid-19 vaka sayıları 7 binin üzerinde seyrediyor.
Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 70 bin 13'e çıktı. Maharaştra'yı 23 bin 495 vaka ile Tamil Nadu, 20 bin 834 ile Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent Bölgesi ve 17 bin 200 ile Gucerat izledi.
20 bin liralık altın çaldılar, kadınlarla eğlenirken yakalandılarAdana'da, 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan (20) ve Enis Bakadur (20), takibe aldıkları kuyumcu Ali B.'nin hafif ticari aracının lastiğini bıçakla deldi. Ali B., patlak lastik için usta çağırırken, Bakadur cebindeki taşı, aracın camına attı. Ali B.’nin dikkati dağılınca Akdoğan, ön koltukta bulunan çantadaki 20 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı. Şüpheliler, bozdurdukları altınların parasıyla kiraladıkları evde kadınlarla birlikte alkol alıp, eğlenirken yakalandı.