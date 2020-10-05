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05.10.2020 - 08:58 | | AA

Hindistan'da son 24 saatte 903 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 903 kişi öldü.

Hindistan'da son 24 saatte 903 kişi daha öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 903 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 102 bin 685’e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 442 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 623 bin 815’e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar 5 milyon 586 bin 703 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke konumunda bulunuyor.

 

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