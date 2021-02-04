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04.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Hindistan’dan Rihanna’ya tepki

Ünlü şarkıcı Rihanna, Hindistan’da yeni yasayı protesto eden çiftçilere Twitter üzerinden destek veriyor. Hindistan hükümeti ise Rihanna’yı sorumsuzlukla suçluyor. Hintli bir oyuncu da şarkıcıya “Terörist” dedi.

Hindistan’dan Rihanna’ya tepki

Hindistan’da parlamentodan yeni geçen tarım sektörüyle ilgili yasayı beğenmeyen çiftçiler günlerdir protesto eylemleri yapıyor. ABD’de yaşayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna (32) da eylem yapan Hintli çiftçileri Twitter üzerinden destekliyor. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi civarında, binlerce çiftçinin protesto amacıyla kamp yaptığı üç bölgede, önceki gün mobil internet hizmetleri askıya alındı. Rihanna
bu haberi de çiftçileri desteklemek adına Twitter hesabında paylaşarak “Neden bundan bahsetmiyoruz?” diye yazdı. Rihanna’nın 101 milyon takipçisiyle bu haberi paylaşmasının ardından söz konusu eyleme aralarında ünlülerin de bulunduğu binlerce kişiden destek geldi.

‘Bölmeye çalışıyorlar!’

Bu uluslarası desteğin ardından Hindistan hükümeti Rihanna’ya sert tepki gösterdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, şarkıcının sosyal medya paylaşımlarının sorumsuz ve kışkırtıcı olduğunu belirtirken, tarım yasasının parlamentoda tartışıldıktan sonra onaylandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, “Özellikle ünlüler ve başkaları tarafından başvurulduğunda sansasyonel sosyal medya etiketlerinin ve yorumlarının cazibesi ne doğru ne de güvenilirdir” ifadesine yer verildi. Başbakan Narendra Modi’nin Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) destekçisi olan Bollywood oyuncusu Kangana Ranaut ise Rihanna’ya tepki olarak sosyal medyada “Kimse bundan bahsetmiyor çünkü çiftçi değiller, bunlar Hindistan’ı bölmeye çalışan teröristler” paylaşımında bulundu.

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