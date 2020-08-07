Hiroşima’nın 75. yılı anıldı

Saygı duruşunun ardından konuşan Başbakan Şinzo Abe, ülkelerin nükleer silahlara yönelik yaklaşım farklılıkları ve dünyadaki ciddi güvenlik endişelerine dikkati çekti. Törene video mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefinden uzaklaşıldığını vurguladı.



Erdoğan, Nazım şiiriyle seslendi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene video mesaj gönderdi. Mesajında Nazım Hikmet’in “Kız Çocuğu” şiirine de yer veren Erdoğan, Hiroşima’da yaşanan onca drama rağmen Suriye’den Yemen’e, Filistin’e kadar birçok ülkede çocukların ölmeye devam ettiğine dikkati çekerek, “Ölüm, çocukları kimi zaman bir mülteci teknesinde, kimi zaman okul sırasında, kimi zaman sokakta, kimi zaman da kendilerini en güvende hissettikleri yer olan annelerinin kucağında buluyor” diye konuştu.



Erdoğan, “İnsanlık olarak Hiroşima’da yaşanan bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış Anıtı Parkı’nda yer alan kaideye kazındığı gibi Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.