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07.08.2020 - 07:00 |

Hiroşima’nın 75. yılı anıldı

Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkında 75. yıl anma töreni düzenlendi.

Hiroşima’nın 75. yılı anıldı

Saygı duruşunun ardından konuşan Başbakan Şinzo Abe, ülkelerin nükleer silahlara yönelik yaklaşım farklılıkları ve dünyadaki ciddi güvenlik endişelerine dikkati çekti. Törene video mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefinden uzaklaşıldığını vurguladı.

Erdoğan, Nazım şiiriyle seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene video mesaj gönderdi. Mesajında Nazım Hikmet’in “Kız Çocuğu” şiirine de yer veren Erdoğan, Hiroşima’da yaşanan onca drama rağmen Suriye’den Yemen’e, Filistin’e kadar birçok ülkede çocukların ölmeye devam ettiğine dikkati çekerek, “Ölüm, çocukları kimi zaman bir mülteci teknesinde, kimi zaman okul sırasında, kimi zaman sokakta, kimi zaman da kendilerini en güvende hissettikleri yer olan annelerinin kucağında buluyor” diye konuştu.

Erdoğan, “İnsanlık olarak Hiroşima’da yaşanan bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış Anıtı Parkı’nda yer alan kaideye kazındığı gibi Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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