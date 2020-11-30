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30.11.2020 - 23:53 | | AA

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

 

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Plenkovic'in, eşinin testinin birkaç gün önce pozitif çıkması üzerine kendisini tecrit altına aldığı anımsatıldı.

Hükümet Sözcüsü Marko Milic, Plenkovic'in kendisini iyi hissettiğini ifade ederek, görevine evden devam edeceğini söyledi.

Başbakanın bugün düzenlenen hükümet oturumuna da çevrim içi katıldığını belirten Milic, Plenkovic'in 10 günlük karantinaya girdiğini kaydetti.

Bu arada, Hırvatistan'da vaka sayısı 128 bin 442'ye yükselirken, can kaybı da 1786 olarak açıklandı.

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