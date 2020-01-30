Hisselerini satıyor

36 milyar dolar değerinde yüzde 4’lük Amazon hissesini nafaka olarak alan MacKenzie, 350 milyon dolarlık hisse sattı. MacKenzie’nin servetinin 35.9 milyar dolar olduğu belirtildi. Dünyanın en zenginleri’ listesinde ilk üçte olan Jeff Bezos’un serveti 131 milyar dolar.