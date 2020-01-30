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30.01.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Hisselerini satıyor

Alışveriş sitesi Amazon’un sahibi Jeff Bezos ile 25 yıllık evliliğini rekor nafaka alarak bitiren MacKenzie Bezos, boşanmadan elde ettiği Amazon hisselerini nakite çevirmeye başladı.

Hisselerini satıyor

 

36 milyar dolar değerinde yüzde 4’lük Amazon hissesini nafaka olarak alan MacKenzie, 350 milyon dolarlık hisse sattı. MacKenzie’nin servetinin 35.9 milyar dolar olduğu belirtildi. Dünyanın en zenginleri’ listesinde ilk üçte olan Jeff Bezos’un serveti 131 milyar dolar.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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