Hitler’in barı satılıyor

1935’ten itibaren Hitler tarafından kullanılan gemideki barın İtalyan diktatör Mussolini, propaganda uzmanı Goebbels gibi konukları “eğlendirmek” için kullanıldığı belirtildi. 70 yıldır sahibinin evinin bodrumunda tutulduktan sonra ABD’deki Alexander Historical Auctions müzayede evinde bu ayın sonunda satışa çıkacak olan barın 250 bin dolara (1.9 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.