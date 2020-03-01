HIV ve Ebola gibi agresif

Tüm dünyayı endişeye sürükleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Çin’de gerçekleştirilen çalışmalar, korkutucu detayları ortaya çıkardı. Çin’in Tianjin kentindeki Nankai Üniversitesi’nden uzmanlar, yeni virüsün vücutta AIDS hastalığına neden olan HIV ve ölümcül Ebola ile benzer şekilde yayıldığını ifade ediyor.

Gözden bile giriyor

Yetkililer, ilk günlerde yeni virüsün 2002 - 2003’te etkili olan SARS benzeri bir yol izleyeceğini tahmin ediyordu. Ancak son çalışmalar, Kovid - 19’un vücutta HIV ve Ebola gibi çok daha saldırgan virüslere benzer şekilde hareket ettiğini gösterdi. Bu durumda, yeni tip koronavirüsün SARS’tan 100 ila 1000 kat daha etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

Yapılan çalışmalara göre, Kovid-19 vücuda burun, ağız veya gözlerden giriyor ve ‘furin’ isimli bir enzimi hedef alıyor. Bu enzim sayesinde proteinleri aktif hale getiren virüs, insan hücreleri ve virüs arasında doğrudan bir füzyon gerçekleştirilmesini sağlıyor ve bedene yayılıyor. SARS 2002 yılında dünyada yaklaşık

8 bin kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Kovid-19 ise şimdiden 82 bin kişiye bulaştı ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden oldu. Yeni tip koronavirüsün SARS’tan en büyük farkı vücuda farklı şekilde tutunması.

Zira SARS, sağlıklı insanlarda fazla bulunmayan ‘ACE2’ isimli bir proteine tutunuyordu. Bu proteinin sağlıklı kişilerde fazla olmaması, hastalığın daha fazla yayılmasını engellemişti.