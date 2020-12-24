24.12.2020 - 21:47 | | AA
Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası
Hollanda’da mahkeme, Başbakan Mark Rutte’yi ölümle tehdit eden kişiye 45 gün hapis cezası verdi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, mahkeme, Rutte’ye elektronik posta üzerinden ölüm tehdidinde bulunmaktan 45 gün hapis cezasına çarptırılan 50 yaşındaki kişinin ifade özgürlüğünde sınırı aştığına dikkati çektiği belirtildi.
Haberlerde, bu kişinin Rutte’yi diktatör olarak gördüğü ve ülkeyi kurtarmak için gerilla savaşına ihtiyaç olduğuna inandığı ifade edildi.
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