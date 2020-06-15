Hollanda yeni bir salgın durumunda yurtdışına tatile gidenleri geri getirmeyecek

Hollanda'nın, Temmuz ayı başında Avrupa Birliği (AB) sınırları dışındaki ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının da gevşetmesi bekleniyor.

Corona virüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta sınırları kapatma kararı olan Hollanda hükümeti, AB sınırları içindeki 16 ülkeyi, zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen ülkelerin yer aldığı turuncu listeden çıkardı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, aralarında İtalya, Fransa, Bulgaristan ve Almanya'nın da bulunduğu 16 ülke sarı listeye alındı. Bunun anlamı, "halen güvenlik riski var ama gidilebilir" demek. Hükümet, en azından Eylül ayına kadar yurtdışına tatile gidilmemesinden yana.

Ancak isteyen Hollanda vatandaşları, güvenliklerinden kendileri sorumlu olmak koşuluyla, sarı listedeki ülkelere tatile gidebilecek. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, tatil sırasında salgının yeniden başlaması ve yerel otoritelerin tekrar kısıtlamaya gitmesi durumunda, yurtdışındaki tatilcilerin ülkeye geri getirilmeyeceğini açıkladı.