Hollanda’da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 204’e yükseldi

İGDAŞ'a soruşturma... Aydın Ağaoğlu: Aboneler EPDK'ya şikayet yağdırdılarİstanbul'da doğal gaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlattı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Pandemi ya da sokağa çıkma yasağı bahaneleri ileri sürerlerse bu geçerli değil. EPDK bununla ilgili de bir düzenleme yaptı. Bir önceki yılın aynı döneme ait tüketiminin ortalamasını tahakkuk ettirebilirlerdi" dedi. Vatandaşlar da gelen faturalardan şikayet etti.