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06.05.2020 - 17:11 | | DHA

Hollanda’da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 204’e yükseldi

Hollanda’da son 24 saatte corona virüsten (Covid-19) 36 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 204’e çıktı.

Hollanda’da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 204’e yükseldi

Hollanda’da corona virüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 36 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 204’e; toplam vaka sayısı ise 232 kişi daha artarak 41 bin 319’a ulaştı.

 

 

 

 

 

 

İGDAŞ'a soruşturma... Aydın Ağaoğlu: Aboneler EPDK'ya şikayet yağdırdılarİstanbul'da doğal gaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlattı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Pandemi ya da sokağa çıkma yasağı bahaneleri ileri sürerlerse bu geçerli değil. EPDK bununla ilgili de bir düzenleme yaptı. Bir önceki yılın aynı döneme ait tüketiminin ortalamasını tahakkuk ettirebilirlerdi" dedi. Vatandaşlar da gelen faturalardan şikayet etti.
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