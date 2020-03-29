Hollanda'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi

Hollanda'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 771'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede salgında dün 639 olan ölü sayısı 132 artarak 771'e, 9 bin 762 olan vaka sayısı da 1104 artışla 10 bin 866'ya çıktı.

Son 24 saatte 529, şimdiye kadar ise 3 bin 483 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Günlük yaklaşık 100 kişinin yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

4 YAŞ VE ALTI VAKA SAYISI 36



Vakaların 134'ünün çocuk olduğu ve bunların 35'inin hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Çocuklarda 4 yaş ve altında 36 vaka olduğu ve 22'sinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 81 yaş üstü olduğu bilgisi de paylaşıldı.