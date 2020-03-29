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29.03.2020 - 17:47 | | AA

Hollanda'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi

Hollanda'da son 24 saatte yeni tip corona virüsü salgınında 132 kişi yaşamını yitirdi.

Hollanda'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi

Hollanda'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 771'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede salgında dün 639 olan ölü sayısı 132 artarak 771'e, 9 bin 762 olan vaka sayısı da 1104 artışla 10 bin 866'ya çıktı.

Son 24 saatte 529, şimdiye kadar ise 3 bin 483 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Günlük yaklaşık 100 kişinin yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

4 YAŞ VE ALTI VAKA SAYISI 36

Vakaların 134'ünün çocuk olduğu ve bunların 35'inin hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Çocuklarda 4 yaş ve altında 36 vaka olduğu ve 22'sinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 81 yaş üstü olduğu bilgisi de paylaşıldı.

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