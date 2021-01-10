Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri düzenlendi

Siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunca desteklenen gösteri için Amsterdam'ın batısındaki Westerpark'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, Hollanda'da ve dünyada yükselen aşırı sağ eğilimleri protesto etti.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı gösteriye, "faşizme, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır" mesajı verildi.

Göstericiler, "Artık faşizm olmasın", "Kapitalizmi ve ırkçılığı suçla", "Mültecilere kapı açık, kapitalizme değil", "Herkes eşittir", "Irkçılık bir fikir değildir", "Faşistleri yeniden korkut" yazılı dövizler taşırken, "Faşizme hayır de", "Irkçılığı durdur" ve "İslamofobiyi durdur" sloganları attı.

Yapılan konuşmalarda, ülkede ırkçılığın giderek arttığı, dünyanın her yerinde sağcı ve aşırı sağcı partilerin oylarının çoğaldığı ifade edildi.

ABD'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçilerinin barikatları yıkarak, Kongre binasına girmesiyle ortaya çıkan olayların benzerlerinin Avrupa'da da görülebileceğine işaret edildi.

HOLLANDA'DA "AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ" ÜRKÜTÜYOR

Hollanda'da aşırı sağ siyasetin giderek güçlendiği vurgulanan konuşmalarda, 17 Mart'ta yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde aşırı sağın oy oranını yükseltebileceği belirtildi.

Ülkede aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin yanı sıra eyalet meclisi seçimlerine ilk kez katılan ve en çok oyu alan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi'nin (FvD) giderek güçlendiği, diğer siyasi partilerin aşırı sağa karşı zayıf kaldıkları kaydedildi.

FvD'nin 37 yaşındaki lideri Thierry Baudet'in Aralık 2020'de tekrar partinin başına geçmesiyle aşırı sağ oylarının artmasından duyulan endişe ifade edildi.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteri olaysız sona erdi.