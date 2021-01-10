MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri düzenlendi
ABONE OL
10.01.2021 - 20:43 |

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 21 Mart Komitesi tarafından ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri düzenlendi

 

Siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunca desteklenen gösteri için Amsterdam'ın batısındaki Westerpark'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, Hollanda'da ve dünyada yükselen aşırı sağ eğilimleri protesto etti. 

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı gösteriye, "faşizme, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır" mesajı verildi. 

Göstericiler, "Artık faşizm olmasın", "Kapitalizmi ve ırkçılığı suçla", "Mültecilere kapı açık, kapitalizme değil", "Herkes eşittir", "Irkçılık bir fikir değildir", "Faşistleri yeniden korkut" yazılı dövizler taşırken, "Faşizme hayır de", "Irkçılığı durdur" ve "İslamofobiyi durdur" sloganları attı. 

Yapılan konuşmalarda, ülkede ırkçılığın giderek arttığı, dünyanın her yerinde sağcı ve aşırı sağcı partilerin oylarının çoğaldığı ifade edildi. 

ABD'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçilerinin barikatları yıkarak, Kongre binasına girmesiyle ortaya çıkan olayların benzerlerinin Avrupa'da da görülebileceğine işaret edildi.

HOLLANDA'DA "AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ" ÜRKÜTÜYOR 

Hollanda'da aşırı sağ siyasetin giderek güçlendiği vurgulanan konuşmalarda, 17 Mart'ta yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde aşırı sağın oy oranını yükseltebileceği belirtildi. 

Ülkede aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin yanı sıra eyalet meclisi seçimlerine ilk kez katılan ve en çok oyu alan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi'nin (FvD) giderek güçlendiği, diğer siyasi partilerin aşırı sağa karşı zayıf kaldıkları kaydedildi.

FvD'nin 37 yaşındaki lideri Thierry Baudet'in Aralık 2020'de tekrar partinin başına geçmesiyle aşırı sağ oylarının artmasından duyulan endişe ifade edildi. 

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteri olaysız sona erdi.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar

    Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

    Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

    Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

    Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

    Çaldıkları yetmiyormuş gibi... Pişkinlikleri 'pes' dedirtti

    Çaldıkları yetmiyormuş gibi... Pişkinlikleri 'pes' dedirtti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet