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13.05.2020 - 16:45 | | DHA

Hollanda’da son 24 saatte corona virüsten 52 ölüm

Hollanda’da son 24 saatte corona virüs (Covid-19) nedeniyle 52 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 562’ye çıktı.

Hollanda’da son 24 saatte corona virüsten 52 ölüm

Hollanda’da corona virüsten can kayıpları devam ediyor.

Ülkede son bir günde 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 562’ye yükselirken; Hollanda Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayıısnın 43 bin 211 olduğunu açıkladı.

Bakan Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştırHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir." dedi.
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