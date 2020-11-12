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12.11.2020 - 12:39 | | AA

Hollanda'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Lahey'deki elçilik binasına sabaha karşı 05.30 sularında en az 20 el ateş edildiği bildiriliyor. Bazı mermiler elçiliğin ön cephesinde ve pencerelerinde delikler açtı.

Hollanda'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Hollanda'da Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberde, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine yerel saatle 05.30 civarında en az 20 el ateş edildiği belirtildi.

Büyükelçilik binasının ön cephesinde ve pencerelerinde en az 20 kurşun izi ve yerde onlarca mermi kovanı görüldüğü ifade edilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ve sebebinin henüz tespit edilemediği aktarıldı.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda kimsenin yaralanmadığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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