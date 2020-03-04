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04.03.2020 - 20:27 | | AA

Hollanda'dan 'İdlib’de uçuşa yasak bölge oluşturulsun' önerisi

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Suriye'nin İdlib kentinde yeni bir insani krizin önüne geçmek için uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Hollanda'dan 'İdlib’de uçuşa yasak bölge oluşturulsun' önerisi

 

Bakan Blok, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib’de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir milyon sivilin Türkiye sınırına doğru göçe zorlandığını belirtti.

Türkiye’nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Blok, Türkiye’nin güvenlik kaygılarının Avrupa tarafından ciddiye alındığının dillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Blok, İdlib'deki durumun Avrupa’ya da sığınmacı baskısını artırdığını kaydederek, "Uçuşa yasak bölge oluşturarak İdlib'deki insani krizi durduralım." önerisinde bulundu.

İdlib’de oluşturulacak uçuşa yasak bölgenin Beşşar Esed rejiminin saldırılarını engellemeyi amaçladığına işaret eden Blok, uluslararası bir gözetim mekanizmasının da kurulması gerektiğini kaydetti.

Blok, Esed rejiminin Rusya tarafından askeri ve politik olarak desteklediğini hatırlatarak, AB'nin Rusya ile diyalog kurarak Suriye'de artan tansiyonu düşürmeye çalışması gerektiğini vurguladı.

Kalın: "Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sınırdaki göçmen yoğunluğuna dair, "Türkiye üzerine düşenleri fazlası ile yerine getirdi. Ama Türkiye'nin de kapasitesinin bir sınırı var. Verilen sözler yerine getirilmeli" ifadelerini kullandı.
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