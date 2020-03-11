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11.03.2020 - 18:24 | | AA

Honduras'da ilk kez corona virüsü vakaları görüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'da ilk kez yeni tip corona virüs (covid-19) vakalarına rastlandı.

Honduras'da ilk kez corona virüsü vakaları görüldü

 

Honduras Sağlık Bakanı Alba Consuelo Flores, İspanya'dan Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya gelen 42 yaşında bir hamile ile İsviçre'den San Pedro Sula'ya gelen 37 yaşında bir kadında virüs tespit edildiğini açıkladı.

İspanya'dan 4 Mart'ta geldiğinde yeni tip koronavirüs semptomlarına rastlanmayan gebe kadının hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Flores, durumu hafif olan diğer kadının da kendisini evinde tecrit ettiğini söyledi.

Her iki kadının da Honduras vatandaşı olduğu kaydedildi.

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 119 bin 248 olarak güncellemişti.

Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtilmişti.

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