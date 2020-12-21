MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hong Kong da İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi
ABONE OL
21.12.2020 - 15:36 | | AA

Hong Kong da İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Hong Kong, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını askıya aldığını duyurdu.

Hong Kong da İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Hong Kong Sağlık Bakanı Profesör Sophia Chan Siu-Chee yaptığı açıklamada, daha önce Hong Kong'ta bu kadar sıkı önlemler alınmadığını, ancak İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış virüs türünün tehdit oluşturabileceğini bildirdi.

Chan, yeni türün kaynağından yayılmasının engellemesi gerektiğine işaret ederek "Hong Kong için en ciddi ve kritik an." ifadelerini kullandı.

South China Morning Post'un haberinde de Hong Konglu yetkililerin, İngiltere'den gelmiş yolcuların karantina süresini bir hafta daha uzatma kararı yer aldı.

İtalya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Almanya ve Türkiye gibi diğer ülkeler de İngiltere ile hava ve demir yolu ulaşımlarını geçici süre askıya alacağını duyurmuştu.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

Manevra yaparken denize uçtuBalıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali içerisine park ettiği otomobili ile manevra yapmak isteyen bir kişi aracıyla birlikte denize düştü. Aracın sürücüsü vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken, sulara gömülen araç da vinç marifetiyle karaya çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika: 2020 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgula | Hakimlik ve savcılık sonuçları öğren

Son Dakika: 2020 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgula | Hakimlik ve savcılık sonuçları öğren

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç avukatın feci sonu! 8'inci kattan böyle düştü

Genç avukatın feci sonu! 8'inci kattan böyle düştü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet