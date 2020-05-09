Hong Kong meclisinde kavga

Hong Kong parlamentosunda Çin’i destekleyen milletvekilleriyle bağımsızlık yanlısı vekiller arasında arbede çıktı. Tartışmalar uzun süredir seçilemeyen komite başkanlığı koltuğuna oturmak için Pekin yanlısı bazı milletvekillerinin erkenden salona girip yer kapma mücadelesiyle başladı. Çıkan arbedede bazı vekiller yumruk yumruğa kavga etti, bazıları da yaralandı.