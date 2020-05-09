09.05.2020 - 07:00 |
Hong Kong meclisinde kavga
Hong Kong parlamentosunda Çin’i destekleyen milletvekilleriyle bağımsızlık yanlısı vekiller arasında arbede çıktı. Tartışmalar uzun süredir seçilemeyen komite başkanlığı koltuğuna oturmak için Pekin yanlısı bazı milletvekillerinin erkenden salona girip yer kapma mücadelesiyle başladı. Çıkan arbedede bazı vekiller yumruk yumruğa kavga etti, bazıları da yaralandı.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.