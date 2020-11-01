Hong Kong parlamentosunda muhalif vekillere gözaltı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı ve Çin yanlısı milletvekilleri arasında bölgenin Yasama Konseyinde (Meclis) mayıs ayında çıkan tartışmalar ve kavga nedeniyle 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, 7 kişinin yasama üyelerine hakaret ve müdahalede bulundukları şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltıların Konsey'de 8 Mayıs'ta Çin milli marşına hakareti suç olarak tanımlayan yasa tasarısının görüşüldüğü sırada çıkan tartışma ve kavgalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan kişilerin kimliği açıklanmazken, Hong Kong basınında çıkan haberlerde, bu kişiler arasında mevcut ve eski muhalefet milletvekilleri de yer aldığı belirtiliyor.

Muhalif gruplardan Demokrat Parti, yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında parti başkanı Wu Chi-wai de olmak üzere 3 milletvekilinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hong Kong meclisinde, 8 Mayıs'ta Çin milli marşına hakareti suç olarak tanımlayan yasa tasarısının görüşüldüğü sırada muhalif vekillerin yasanın oylanmasına izin vermek istememesi üzerine tartışma çıkmış, bu esnada parlamentodaki taraflar arasında arbede yaşanmıştı.

Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.