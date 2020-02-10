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10.02.2020 - 15:04 | | AA

Hong Konglu milyarderden Vuhan'a yaklaşık 18 milyon dolar yardım

Hong Kong'un en zengin kişisi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezindeki Çin'in Wuhan kentine yardım için yaklaşık 18 milyon dolar bağışta bulundu.

Hong Konglu milyarderden Vuhan'a yaklaşık 18 milyon dolar yardım

TheStraitTimes'ın haberine göre, 91 yaşındaki Hong Konglu iş adamı Li Ka Shing'in vakfının Wuhan için yaptığı 17,87 milyon dolar bağış, Çin Kızılhaçı aracılığıyla dağıtılacak.

Vakfın, Hong Kong ve Vuhan'daki sağlık çalışanlarına yardım için malzeme sağladığı da belirtildi.

Li Ka Shing'in 28,3 milyar dolar servete sahip olduğu ifade ediliyor.

VİETNAM, WUHAN'DAKİ VATANDAŞLARINI ŞEHİRDEN ÇIKARDI
Bu arada, Vietnam Hava Yolları JSC'ye ait bir uçakla Vietnam vatandaşlarının Vuhan kentinden çıkarıldığı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, JSC'den yapılan açıklamada, Vuhan'dan çıkarılan Vietnam vatandaşlarını taşıyan uçağın, bu sabah Quang Ninh bölgesindeki Van Don Havaalanı'na indiği belirtildi.

Yolcuların ve mürettebatın 14 gün boyunca izlenecekleri karantina bölgesine nakledildiği ifade edilirken, Vuhan'dan çıkarılan Vietnam vatandaşlarının sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Vietnam, Çin'e karşılıklı tüm uçuşlarını durdurmuştu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıkmıştı.

 

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