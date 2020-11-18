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18.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Hukuk savaşında Jolie darbe aldı

Hollywood’un “gözde” çiftiyken geçen yıl resmi olarak boşanan Brad Pitt ile Angelina Jolie’nin uzun süredir devam eden velayet ve mal paylaşımı davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Hukuk savaşında Jolie darbe aldı

Jolie’nin söz konusu davada geçici yargıç olan John W. Ouderkirk’in Pitt’in avukatlarıyla iş ilişkisi olduğu iddiası nedeniyle görevinden alınması talebi reddedildi. Ayrıca Jolie, Pitt ile 2014 yılında Fransa’da gerçekleşen düğününe katılan az sayıda kişiden biri olan yargıcın kişisel ilişkisinde Pitt’in tarafında olması nedeniyle davada tarafsız olamayacağını öne sürmüştü. Ancak, Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, Jolie’nin iddialarını kanıtlayamaması nedeniyle talebini reddetti. İngiliz “Dailymail” gazetesine konuşan bir kaynak, “Ouderkirk, başlangıçta Angelina’nın ekibi tarafından getirilen yargıçtı. Angelina, sonucu beğenmediği için maçın sonunda hakemi çıkarmaya çalışan birine benziyor” dedi.

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