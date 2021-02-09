Husiler, BM Yemen Temsilcisi'ni "BM giysili İngiliz temsilci" olmakla itham etti

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, Griffiths'in "Husilerin, Yemen'in doğusundaki saldırganlık eylemlerine yeniden başlamasından endişe duyduğuna" ilişkin açıklamasının ardından Twitter hesabından açıklamada yaptı.

Griffiths'in İngiliz büyükelçisinin mantığı gibi halkın kendisini müdafaa faaliyetlerini saldırı olarak nitelendirdiğini savunan Abdusselam, bu durumun, Griffiths'i "BM giysili bir İngiliz temsilcisi" yaptığını kaydetti.

Husilerin müzakere heyeti liderliği görevini de yürüten Abdusselam ayrıca BM'yi; Yemen meselesine dörtlü saldırganlık perspektifinden (ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, BAE) bakmakta ısrar etmekle suçladı.

Bu ısrarın da sıkıntıların devam etmesine katkı sağladığını belirten Abdusselam, barışa aracılık edecek kimsenin çarpık mantığını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Yemen'deki savaşı sona erdirmek ve siyasi süreci yeniden başlatmak için yürütülen diplomatik çabaların ivme kazandığı bir zamanda Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib ilinde saldırgan faaliyetlere yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu ifade etmişti.

Yemen Savunma Bakanlığından 7 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Marib iline balistik füze atması sonucu 3 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Söz konusu saldırının ardından ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den yapılan açıklamalarda, Husiler, Yemen toprakları içinde ve Suudi Arabistan'a yönelik askeri saldırıları derhal durdurmaya çağrılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.