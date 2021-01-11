MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Husilere ait sözde mahkemeden,75 hükümet gücü komutanı için idam kararı
ABONE OL
11.01.2021 - 00:11 | | AA

Husilere ait sözde mahkemeden,75 hükümet gücü komutanı için idam kararı

Yemen'de İran destekli Husilere ait sözde askeri mahkeme, "vatana ihanet ve düşmana yardım" suçlamasıyla hükümet güçlerinden 75 komutan hakkında idam kararı verdi.

Husilere ait sözde mahkemeden,75 hükümet gücü komutanı için idam kararı

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, "Askeri Bölge Merkez Mahkemesi, vatana ihanet, düşmana (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri) yardım etme ve ülkeye girişini kolaylaştırma suçlamasıyla 75 komutanı suçlu buldu." ifadesi kullanıldı. 

Haberde ayrıca, yargılanan komutanlara idam cezası verildiği, ülke içi ve dışındaki mal varlıklarına el konulduğu belirtildi. 

Hakkında karar çıkan komutanlar ve güvenlik yetkilileri arasında İçişleri Bakanı Tümgeneral İbrahim Haydan, Taiz komutanlarından Halid Fadıl, Cevf Valisi Emin el-Akimi de bulunuyor. 

Yemen hükümet güçlerinden karara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümeti, Sana'daki Husilere ait mahkemelerde alınan kararları tanımıyor. 

Hükümet yetkilileri ve askerlerin başta Sana olmak üzere Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde gayrimenkulleri bulunuyor. 

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ 

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. 

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 ilde 23 noktada yangın! Ekipler müdahale ediyor

4 ilde 23 noktada yangın! Ekipler müdahale ediyor

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Son dakika haberler! Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler...

Son dakika haberler! Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet