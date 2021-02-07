Husilere liste jesti

ABD medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin söz konusu adımla ilgili Kongreyi bilgilendirdiğini duyurdu. Buna göre Biden yönetimi, kısa süre içinde çalışmasını tamamlayarak Yemen’deki Husileri “yabancı terör örgütleri” listesinden resmen çıkaracak.

Yeni yönetimin Husilere bakışında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan yetkili, “Bu adımımız, dünyadaki en kötü insani krizi daha da derinleştirecek olan ve önceki yönetimin son dakikada yaptığı işlemin insani sonuçları sebebiyle atılmıştır” dedi. Trump yönetimi görevi devretmeden önce Husileri terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuş, karar insani krizi derinleştireceği endişesiyle tepki çekmişti.

Yemen operasyonlarına destek kesildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD’nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen operasyonlarına verdiği sınırlı istihbarat ve taktiksel danışma desteğini de kestiğini duyurdu. Kirby, “Başkan’ın talimatı üzerine, Savunma Bakanlığı, istihbarat, bazı danışmanlık ve taktik desteklerin de dahil olduğu muharebe dışı desteklerin tamamını kesti” dedi.