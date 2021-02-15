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15.02.2021 - 21:11 | | DHA

İç çamaşırıyla kayak yapıyordu! Buz kırılınca...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da donmuş kanalda iç çamaşırlarıyla kayak yapan bir kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Olay, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da meydana geldi. Keizersgracht kanalının buz tutmasıyla Amsterdam halkı bölgede kayak yapmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iç çamaşırıyla kayak yapan bir kişinin buzun kırılmasıyla suya düştüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, iç çamaşırıyla kayak yapan kişiye, Çılgın adam yorumunu yaptı.

    Donmuş kanalda kayak yapan kişi, buz kırılınca suya düştüHollanda'nın başkenti Amsterdam'da donmuş kanalda iç çamaşırlarıyla kayak yapan bir kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
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