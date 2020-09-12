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12.09.2020 - 17:50 | | DHA

İçişleri Bakanı Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "12 Eylül 1980, ilkokulu yeni bitirmiştik. Çocuktuk, korkuyorduk, kaosa itmişlerdi. 'Acaba biter mi', 'okuyabilir miyiz?' Korkularımız üzerinden yönettiler hep. Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var. Şükür" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var

 

 

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