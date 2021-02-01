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01.02.2021 - 01:10 | | milliyet.com.tr

İddiaları reddetti! Avrupa Komisyonu'ndan aşı açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı, salgının bu aşamasında işbirliği yapmanın önemini vurgulayarak Avrupa'nın nüfusunu koronavirüse karşı diğer ülkelere göre daha hızlı aşılama yarışında olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

İddiaları reddetti! Avrupa Komisyonu'ndan aşı açıklaması

Avrupa Birliği'nin kamu hizmetleri aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle risk altında.

Brüksel'deki bir planlama başarısızlığının kanıtı olarak İngiltere, İsrail ve ABD'de görülen hızlı ilerleme nedeniyle Brüksel eleştiri oklarının hedefi oldu.

Pazar akşamı Alman televizyonuna verdiği demeçte Ursula von der Leyen, "İçinde bulunduğumuz tek yarışın virüsle ve zamana karşı olduğunu düşünüyorum." dedi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile her iki bölgedeki fabrikaların da birbirine aşı vereceği konusunda anlaştığını sözlerine ekledi.

Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
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