İdlib'de evde patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Sivil savunma yetkilileri, patlamada bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını duyurdu. Yetkililer patlama sonucu evin tamamen yıkıldığını aktarırken, patlamanın nedenine dair henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.
Eskişehir'de bir akademisyen doktorlara saldırdı!Eskikşehir'de Aile Sağlığı Merkezi’ne avukatlık stajı yapmak isteyen kızına sağlık rapor almak için giden öğretim görevlisi D.K., raporu hastanenin vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Ezgi Çalıkuşu’na saldırırken, araya giren Aytekin Aykın’a da tekme attı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 2 doktor da D.K. ve yanındaki eşi ile kızından şikayetçi oldu, 15 günlüğüne de koruma kararı aldırdı.