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07.08.2020 - 09:55 | | İHA

İdlib'de evde patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde bir evde patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İdlib'de evde patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Sivil savunma yetkilileri, patlamada bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını duyurdu. Yetkililer patlama sonucu evin tamamen yıkıldığını aktarırken, patlamanın nedenine dair henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

 

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