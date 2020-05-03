MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İfade vermeyecek
ABONE OL
03.05.2020 - 07:00 |

İfade vermeyecek

Beyaz Saray, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’nin gelecek hafta Kongre’de ifade vermesine müsaade etmeyeceğini açıkladı.

İfade vermeyecek

 

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelede rol alan kişilerin Kongre’de ifade vermesinin “zarar verici” olacağı belirtildi. Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu Sözcüsü

Evan Hollander’in verdiği bilgiye göre, görev alanına sağlık programları da giren komisyon 6 Mayıs’ta düzenleyeceği oturumda Fauci’nin ifadesini almak istiyordu. Ancak Hollander, Fauci’nin ifade vermesinin Başkan Donald Trump yönetimi yetkilileri tarafından, engellendiği yönünde komisyonun bilgilendirildiğini aktardı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, “Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz” dedi.

Yeni rapor

Trump, son günlerdeki açıklamalarında sık sık Çin’in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi, virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.

Son olarak “Five Eyes” isimli uluslararası istihbarat kuruluşu, yayınladığı raporda Çin’i virüs konusunda yalan söylemekle suçladı. Dosyada özellikle virüsün ‘insandan insana geçişi’ konusunda

Çinli yetkililerin yalan söyledikleri öne sürüldü.

Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanlığı’nda kan bağışı kampanyası

Cumhurbaşkanlığı’nda kan bağışı kampanyası

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Son dakika haberi: Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Ve detaylar belli oldu! Okullarda ‘esnek eğitim’ modeli

Son dakika haberi: Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Ve detaylar belli oldu! Okullarda ‘esnek eğitim’ modeli

Sıradaki Haber