İfade vermeyecek

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelede rol alan kişilerin Kongre’de ifade vermesinin “zarar verici” olacağı belirtildi. Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu Sözcüsü

Evan Hollander’in verdiği bilgiye göre, görev alanına sağlık programları da giren komisyon 6 Mayıs’ta düzenleyeceği oturumda Fauci’nin ifadesini almak istiyordu. Ancak Hollander, Fauci’nin ifade vermesinin Başkan Donald Trump yönetimi yetkilileri tarafından, engellendiği yönünde komisyonun bilgilendirildiğini aktardı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, “Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz” dedi.

Yeni rapor

Trump, son günlerdeki açıklamalarında sık sık Çin’in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi, virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.

Son olarak “Five Eyes” isimli uluslararası istihbarat kuruluşu, yayınladığı raporda Çin’i virüs konusunda yalan söylemekle suçladı. Dosyada özellikle virüsün ‘insandan insana geçişi’ konusunda

Çinli yetkililerin yalan söyledikleri öne sürüldü.