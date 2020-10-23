‘İhlalleri raporlayıp dünyaya duyuracağız’

Yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde görüp incelemek, raporlamak ve dünyaya duyurmak için bölgeye geldiklerini bildiren Malkoç, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı ve Türkiye Ombudsmanı olarak hazırlayacakları raporun, Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarındaki tüm insan hakları ihlallerini içereceğini belirtti. Malkoç, raporu başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünya ombudsmanlarına, BM, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine göndereceklerini bildirdi.



‘Onların belini kırdık’



Cumhurbaşkanı Aliyev de Ermenistan’ın 1990’lı yıllarda dış yardımlar sayesinde Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini hatırlatarak, “Şimdi de dışarıdan yardım aldıklarını görüyoruz. Oraya büyük silahlar gönderiliyor. Buna rağmen biz onların belini kırdık ve kıracağız. Hak işimizi sürdürüyoruz, Türkiye gibi kardeş ülke de yanımızdadır. Her zaman birlikteyiz” ifadelerini kullandı. Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine yaptığı saldırılardan bahseden Aliyev, “vahşi bir düşman”la karşı karşıya olduklarını belirtti. Aliyev, “Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil kaybımız var. Bu, Ermeni faşizminin yırtıcı özelliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu, bizim Ermeni faşizminin belini kırarak bölgemizi nasıl büyük bir bela ve faciadan kurtardığımızı bir kez daha gösteriyor” dedi.



Aliyev, şunları söyledi: “Şehirlerimizi yok etmek, Azerbaycan halkının iradesini kırmak istiyorlar. Ama bunu başaramıyorlar ve daha da azgınlaşıyorlar. İntikamımızı savaş alanında alıyoruz. Sivil halka karşı hiçbir adım atmadık, atmayacağız. Ermenistan, dünya için büyük tehdit oluşturuyor. Ermenistan’ı yöneten kriminal faşist, bölgemiz için en büyük tehdittir ve Azerbaycan bu tehdidin giderilmesi için elinden geleni yapıyor.”



‘Hesap verecekler’



Kamu Başdenetçisi Malkoç, Ermenistan’ın balistik füze ile saldırdığı Gence’deki enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu. Malkoç, “Masumların üzerine bomba atmak ve onları gece öldürmek cinayettir, vahşettir ve tarihin hiçbir döneminde bu affedilmemiştir. Masum insanları öldürüp üzerlerine bomba yağdıranlar mutlaka hesap verecektir” ifadelerini kullandı.