İki aşıya acil onay

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Acil kullanım onayı verilen iki aşının Hindistan’da yapılması her Hintliyi gururlandırır! Hindistan Serum Enstitüsü ve Bharat Biotech aşılarına onay veren DCGI, daha sağlıklı ve kovidsiz bir ulusa giden yolu hızlandırıyor. Tebrikler Hindistan. Çalışkan bilim adamlarımıza ve yenilikçilerimize tebrikler” açıklaması yaptı.

Oxford-AstraZeneca aşısı, Hindistan Serum Enstitüsü tarafından yerel olarak üretiliyor. Hindistan Genel İlaç Kontrolörü (DCGI), her iki üreticinin de aşılarının kullanımının güvenli olduğunu gösteren veriler sunduğunu söyledi.

Öte yandan ülkede kullanımına onay verilen Oxford/AstraZeneca’nın aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsü’nün, başka ülkelere aşı ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satması geçici süreyle yasaklandı. Şirket Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, AP’ye yaptığı açıklamada, hükümetin aşının kullanımına, “Hindistan’daki kırılgan toplum kesimlerinin korunduğundan emin olana dek ihracat yapılmaması koşuluyla” onay verdiğini belirtti.