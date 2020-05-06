İki ay denizde mahsur kaldı

Singapur’dan ayrılıp Endonezya’daki arkadaşlarını alan Tetchoong, koronavirüs nedeniyle ülke sınırlarının kapatılacağını öğrendikten sonra arkadaşlarını tekrar Endonezya’ya bıraktı. Tetchoong, önceki gün Fiji Donanmasına ait devriye botuyla kurtarıldı. 2 aylık zorlu mücadelenin sonunda sağlık durumu iyi olan Tetchoong’un şimdi en büyük hayali sınırlar açılınca Singapur’daki eşi ve çocuklarına kavuşabilmek.