MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İki ay denizde mahsur kaldı
ABONE OL
06.05.2020 - 07:00 |

İki ay denizde mahsur kaldı

Arkadaşlarıyla birlikte tekneyle Pasifik Okyanusu’nda seyahat etmeyi planlayarak 2 Şubat’ta yolculuğa çıktıktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle denizde mahsur kalan Singapurlu Wong Tetchoong adlı adam, önceki gün 2 aylık zorlu mücadelenin ardından kurtarıldı.

İki ay denizde mahsur kaldı

Singapur’dan ayrılıp Endonezya’daki arkadaşlarını alan Tetchoong, koronavirüs nedeniyle ülke sınırlarının kapatılacağını öğrendikten sonra arkadaşlarını tekrar Endonezya’ya bıraktı. Tetchoong, önceki gün Fiji Donanmasına ait devriye botuyla kurtarıldı. 2 aylık zorlu mücadelenin sonunda sağlık durumu iyi olan Tetchoong’un şimdi en büyük hayali sınırlar açılınca Singapur’daki eşi ve çocuklarına kavuşabilmek.

Sokak ortasında silahlı saldırıAdana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronada acı biber etkisi

Koronada acı biber etkisi

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

1071 rakımlı tepe için mücadelelerin tarihi

1071 rakımlı tepe için mücadelelerin tarihi

Sıradaki Haber