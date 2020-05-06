06.05.2020 - 07:00 |
İki ay denizde mahsur kaldı
Arkadaşlarıyla birlikte tekneyle Pasifik Okyanusu’nda seyahat etmeyi planlayarak 2 Şubat’ta yolculuğa çıktıktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle denizde mahsur kalan Singapurlu Wong Tetchoong adlı adam, önceki gün 2 aylık zorlu mücadelenin ardından kurtarıldı.
Singapur’dan ayrılıp Endonezya’daki arkadaşlarını alan Tetchoong, koronavirüs nedeniyle ülke sınırlarının kapatılacağını öğrendikten sonra arkadaşlarını tekrar Endonezya’ya bıraktı. Tetchoong, önceki gün Fiji Donanmasına ait devriye botuyla kurtarıldı. 2 aylık zorlu mücadelenin sonunda sağlık durumu iyi olan Tetchoong’un şimdi en büyük hayali sınırlar açılınca Singapur’daki eşi ve çocuklarına kavuşabilmek.