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16.05.2020 - 16:40 |

İki ülke daha corona virüsü yendi

Güney Asya ülkesi Kamboçya'da son Covid-19 hastasının hastaneden taburcu edilmesini, televizyonlar canlı yayınladı. Afrika ülkesi Eritre'de ise 39 vakanın tümü iyileşti.

İki ülke daha corona virüsü yendi

Kamboçya son corona virüs hastasının tedavi edilip, hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

36 yaşındaki kadın hastanın taburcu edilme görüntüleri televizyonlardan canlı yayınlandı.

Sağlık yetkilileri, mevcut kısıtlamaların esnetilmeyeceğini söylerken, Sağlık Bakanı Mam Bunheng de sınırlarda sağlık kontröllerinin devam edeceğini açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede 122 corona virüs vakası tespit edildi ve hayatını kaybeden olmadı.

Doğu Afrika ülkesi Eritre’de de vaka kalmadı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar görülen 39 vakadan sonuncusunun da iyileştiği ve taburcu edildiği belirtildi.

Ülkede corona virüsten ölen olmadı.

Halkın rehavete kapılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, mevcut önlemler ve uyarılara uyulması istendi.

Ertire, Moritanya ve Morityus’un ardından Afrika’da Kovid-19 hastalarının tamamen iyileştiğini açıklayan üçüncü ülke oldu.

Moritanya, 19 Nisan'da corona virüs vakası kalmadığını açıklayan ilk ülke olmuş ancak daha sonra yeni vakalar yaşanmıştı.

En fazla vakanın Güney Afrika'da görüldüğü kıtada, Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

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