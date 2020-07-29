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29.07.2020 - 07:00 |

İki yıl hapis cezası

Mısır’da beş kadına TikTok paylaşımları gerekçe gösterilerek iki yıl hapis ve para cezası verildi. Sosyal medyada kadınların serbest bırakılması için bir kampanya başlatıldı

İki yıl hapis cezası

Mısır’da ifade özgürlüğünü tartışmalarını gündeme getiren bir karara imza atıldı. Bir mahkeme, TikTok’ta video paylaşan beş kadına “kamu ahlakını ihlal ettikleri” gerekçesiyle iki yıl hapis cezası verdi. Kadınlara hapis cezasının yanı sıra 300 bin Mısır lirası (yaklaşık 130 bin TL) para cezası da kesildi. Devlet gazetesi El Ahram haberi “Muvada El Edham, Hanin Hüssam ve diğer üç kişi iki yıl hapis cezası ve 300 bin Mısır lirası para cezasına çarptırıldı” diye duyurdu.

2 milyon takipçi

Neredeyse 2 milyon takipçisi olan, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hüssam’ın “kadınların kendisiyle çalışarak daha fazla para kazanabileceklerini” söylediği bir video paylaşmasının ardından nisan ayında tutuklandığı belirtildi. İnsan hakları avukatı Tarık El Avadi, bu tutuklamaların Mısır hükümetinin modern iletişim teknolojilerinin hızla yükselmesini engelleme çabası olduğu yorumu yaptı. Temyize gidileceğini söyleyen kadın hakları avukatı İntizar El Said ise ‘osyal medya paylaşımlarının hapse girmek için bir gerekçe olmadığını ifade etti. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyen insan hakları savunucuları, sosyal medyada kadınların serbest bırakılması için bir kampanya başlattı.

 

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