‘İkinci dalga ihtimali’ vurdu!

Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün Beyaz Saray’daki basın toplantısına ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)Direktörü Robert Redfield’in önceki gün “Washington Post” gazetesine yaptığı “virüsün ikinci dalgası daha kötü olabilir” açıklaması damga vurdu.

Trump, Redfield’in sözlerinin yanlış aktarıldığını savunarak “Redfield, sadece virüsün griple birleşme ihtimaline ilişkin uyarıda bulunmak istemişti” dedi.

Söylem değiştirdi

Redfield ise toplantıda söz alarak, “Ben yalnızca gelecek sonbahar ya da kışın, virüsün ikinci dalgasının daha zor ve karmaşık olabileceğini söyledim, daha kötü olacağını değil. Bu yıl şanslıydık çünkü virüs salgını başladığında grip sezonu bitmişti, ama gelecek yıl ikisi birleşirse aynı anda solunum yollarını etkileyen iki hastalığımız olur” ifadelerini kullandı.

Toplantının ilerleyen dakikalarında konuşan Doktor Anthony Fauci ise, “Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz” açıklamasını yaptı. Trump ise bunun üzerine virüsün geri gelmeyeceği iddiasından vazgeçerek, “Virüs tekrar gelirse onu kolaylıkla yok edebiliriz. Çünkü bu süreçten çok şey öğrendik” dedi.