İkinci dalga paniği: Vakalar yükseldi karantina uzatıldı

Koronavirüs salgınında ikinci dalga alarmı yaşanıyor. Normalleşme adımları atan ülkelerin bir kısmı ikinci dalga endişesiyle önlemleri yeniden arttırma kararı aldı. Özbekistan korona virüs komisyonu, ülkede karantina önlemlerinin 15 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.



Özbekistan’da 10 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar ikinci kez karantina kararı alınmıştı. Tüm marketler, kafeler, restoranlar, parklar ve eğitim merkezlerinin kapatıldığı ülkede düğün törenleri de yasaklanmıştı.



Geçtiğimiz hafta ülkedeki günlük koronavirüs vaka sayıları 500’e kadar yükselirken, Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, hafta başında karantina önlemlerinin uzatılması konusunda hemfikir olunduğunu açıklamıştı.



Bugüne kadar Özbekistan’da 21 bin 506 korona virüs vak'ası görülürken, 122 kişi de hayatını kaybetmişti.