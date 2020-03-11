İkinci sınıf muamele!

Her yılki uygulamanın aksine bu kez çift, üst düzey kraliyet ailesi protokolüne dahil edilmedi. Kraliyetteki görevlerini bırakmadan önceki son resmi görevlerini gerçekleştiren çift, hiyerarşik düzende daha geriden gelen diğer aile üyeleri gibi katedrale kendi başlarına girip ikinci sıradaki yerlerine oturdu.



Ailenin üst düzey üyeleri Prens Charles ile eşi Camilla, Prens William ile eşi Kate Middleton’ın gelişini beklediler. Prens Harry’nin ilk kez babası Prens Charles ile ağabeyi Prens William’ın arkasında oturması nedeniyle yaşadığı gerginlik yüzüne yansıdı. Ayrıca bu sırada Prens William ile Kate Middleton’ın Meghan Markle’ın verdiği selamı görmezden gelmesi de kameralara yansıdı. Prens Harry ile Meghan Markle protokolde “ikinci” sıraya düşmelerinin yanı sıra, Kraliçe’nin VIP partisine de davet edilmedi. Katı protokol kuralları nedeniyle Prens Harry’nin kraliyetten kalbinin kırık olarak ayrıldığı iddia edildi.