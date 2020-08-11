‘İktidarı barışçıl yoldan bırak’

Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Başkent Minsk’te seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması sonrası muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını iddia etti. Bunun üzerine göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı.

Minsk’te başlayan gösteriler Mogilev, Novopolatsk gibi ülkenin başka şehirlerine de yayıldı. Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, ülkedeki izinsiz gösterilerde çıkan olaylar sonucunda yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Belarus basını Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, gösterilerde 39 polisin ve 50’den fazla protestocunun yaralandığı bildirdi. Lukaşenko ise, seçim sonuçlarıyla ilgili yaşanan protestoların ardından Ukrayna’daki gibi olaylara izin vermeyeceklerini, ülkeyi parçalama girişimlerine gerektiği gibi yanıt verileceğini ifade etti.

‘Sonucu kabul etmiyoruz’

Muhalefetin en öne çıkan adayı konumundaki 38 yaşındaki ev hanımı Svetlana Tikhanovskaya, “Umarım ölen yoktur çünkü bu sonun başlangıcı olacaktır” dedi. Kendilerinin barışçıl bir değişimden yana olduğunu söyleyen Tikhanovskaya, iktidarın yönetimi kendilerine barış yoluyla vermesini istedi. Tikhanovskaya, kesin olmayan seçim sonuçlarını da tanımadıklarını ifade etti.

Öte yandan Tikhanovskaya’ya yönelik bir suikast girişiminin önlendiği ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AB: Oylar doğru sayılsın

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki gösterdi ve “seçimde kullanılan oyların doğru şekilde sayılması ve sonuçların doğru olarak açıklanması” gerektiğini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Taciz ve barışçıl gösterilerin şiddet kullanılarak bastırılmasının Avrupa’da yeri yoktur” ifadesini kullandı. Beluras’ta temel haklara saygı gösterilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, “Belarus makamlarına seçimlerde oyların doğru şekilde sayılması ve doğru olarak açıklanmasının sağlanması için çağrıda bulunuyorum” mesajını paylaştı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise “Belarus hükümetini, insanların barışçıl toplanma haklarına saygı duymaya ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.