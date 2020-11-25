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25.11.2020 - 11:01 | | AA

İlaç diye sundular, temizlik maddesi çıktı

Tayland'da polisin operasyonuyla ele geçirilen 11,5 ton ilaç kimyasal testte bambaşka bir sonuç verdi, ülke skandalla çalkalanıyor.

İlaç diye sundular, temizlik maddesi çıktı

Tayland'da bugüne dek ele geçirilen en yüksek miktardaki ketamin ilan edilen ilacın, temizlik maddesi olduğu ortaya çıktı.

Tayvan'dan gelen ihbar üzerine, bir depoda 12 Kasım'da ele geçirilen ilacın temizlik maddesi olduğuna ilişkin açıklama, Tayland Adalet Bakanı Somsak Thepsuthin'den geldi.

Bangkok Post'un haberine göre Somsak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11,5 ton ilaç üzerinde yapılan saha testlerinin yanıltıcı olduğunu söyledi.

Somsak, bu teknik hatanın, kimyasal testte hem ketamin hidroklorür hem de temizlik maddesi trisodyum fosfatın varlığında aynı tepkimenin meydana gelmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Narkotik bürosuna bağlı laboratuvarda yapılan kapsamlı testlerde en az 66 çuvalda trisodyum fosfat bulunduğu tespit edildi.

Anestetik ketamin ilacının, halüsinojenik etkileri nedeniyle uyuşturucu olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

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