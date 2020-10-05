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HaberlerDünya Haberleri İlham Aliyev sıcak gelişmeyi duyurdu: 3 köy daha kurtarıldı
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05.10.2020 - 20:03 | | AA

İlham Aliyev sıcak gelişmeyi duyurdu: 3 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

İlham Aliyev sıcak gelişmeyi duyurdu: 3 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.

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