05.10.2020 - 20:03 | | AA
İlham Aliyev sıcak gelişmeyi duyurdu: 3 köy daha kurtarıldı
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.
9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandıBursa'da, 9 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi eşi Dilek Tuncer'i 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Adem Tuncer (33), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla memleketi Muş'ta saklandığı evde yakalandı.