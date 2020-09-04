İlişkiler de zehirlendi...

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, “Sadece Rusya hükümetinin cevap verebileceği ve vermesi gereken çok ciddi sorularla karşı karşıyayız” diye konuştu. Merkel “Navalni’nin bir suç kurbanı olduğu kesin. Susturulmak istendi ve ben bunu Alman devleti adına en sert şekilde kınıyorum” ifadelerini kullandı. Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de, Kuzey Akım 2 boru hattını sorgularken, projenin tamamlanmasına izin verilirse, bunun “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için izlediği siyaseti sürdürmesi yönünde bir onay anlamına gelebileceğini” söyledi.



Dün yapılan açıklamalarda Rusya’ya suikast girişimiyle ilgili detaylı soruşturma yapma çağrısında bulunan AB, sorumluların zaman kaybedilmeden mahkemeye çıkarılmasını istedi. “Kimyasal silahların kullanımı hiçbir koşul ve şart altında kabul edilemez ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” diyen AB Dışişleri Temsilcisi Josep Borrell, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.



Rusya ise Almanya askeri laboratuvarlarında yapılan testlerin sonuçlarına rağmen suçlamaları reddediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Navalni’nin zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya yönelik suçlamayı kabul etmediklerini söyledi. Peskov, “Bu konuda dikkatlice konuşmak gerekiyor. Bu bağlamda, herhangi bir suçlamayı kabul etme eğiliminde değiliz” dedi.