‘İlişkileri bozdun’ suçlaması yöneltildi

Muhalefetten gelen, İsrail’in ABD ile olan ilişkileri kötü yönettiği ve Cumhuriyetçi Parti’ye yakın ilişki kurarken, Demokrat Parti’ye mesafeli durduğu yönündeki eleştirilere cevaben Netanyahu, “38 yıl boyunca ABD’nin iki büyük partisiyle olan ilişkilerimizi güçlendirmek için yoğun çaba harcadım. Bu konuyu Cumhuriyetçiler veya Demokratlar olarak görmüyorum, sadece İsrail’in çıkarı olarak görüyorum” diye konuştu.