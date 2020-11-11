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11.11.2020 - 07:00 |

‘İlişkileri bozdun’ suçlaması yöneltildi

İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının oylaması öncesi mecliste, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD’deki Cumhuriyetçi Parti’ye yakın durması nedeniyle İsrail’in Demokrat Parti’yle olan ilişkilerine zarar verdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

‘İlişkileri bozdun’ suçlaması yöneltildi

Muhalefetten gelen, İsrail’in ABD ile olan ilişkileri kötü yönettiği ve Cumhuriyetçi Parti’ye yakın ilişki kurarken, Demokrat Parti’ye mesafeli durduğu yönündeki eleştirilere cevaben Netanyahu, “38 yıl boyunca ABD’nin iki büyük partisiyle olan ilişkilerimizi güçlendirmek için yoğun çaba harcadım. Bu konuyu Cumhuriyetçiler veya Demokratlar olarak görmüyorum, sadece İsrail’in çıkarı olarak görüyorum” diye konuştu.

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