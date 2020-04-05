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05.04.2020 - 18:49 | | AA

İlk ölüm haberi geldi... Hasta 60 yaşında bir kadın

Etiyopya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

İlk ölüm haberi geldi... Hasta 60 yaşında bir kadın

Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden hastanın 5 gündür yoğun bakımda bulunduğunu aktaran Tadesse, ülkede şu anda 42 Kovid-19 vakasının görüldüğünü kaydetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 50 ülkede 8 bin 536 Kovid-19 vakası görülürken, 360 kişi hayatını kaybetti.

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