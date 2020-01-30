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30.01.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

İlk uzay evi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Axiom Space şirketi ile çalıştığı turizm amaçlı ilk uzay evinin detaylarını ve fotoğraflarını yayınladı.

İlk uzay evi

Uluslarası Uzay İstasyonu’na eklenecek yaşamsal modülde konaklayacak turistler, yüksek hızlı internetten faydalanabilecek. Ayrıca devasa boyutta pencereden 360 derecelik uzay ve dünya manzarasını izleyebilecekler. Bu tatilin bedeli 35 bin dolardan başlayacak.

İki eski uydu çarpışabilir

ABD’ye ait iki eski uydunun yörüngede çarpışma tehlikesinin olduğu bildirildi. Uydu izleme şirketi Leolab, NASA’ya ait Kızılötesi Gök Bilimi Uydusu (IRAS) ile ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Kütle Çekimi İrtifa Dengeleme Deney Uydusu’nun (GGSE-4), ABD’nin Pittsburg kenti üzerine denk gelen alçak yörünge bölgesinde birbirine yakın geçiş yapacakları uyarısında bulundu. Yakınlığın çarpışma tehlikesi yarattığı kaydedildi.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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