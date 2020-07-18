‘İnanmak imkânsız’

Ünlü oyuncu Johnny Depp’in, kendisini eski eşi Amber Heard’a şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı dava devam ederken, konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülen dava için hazırlanan ve basına paylaşılan tanık ifadelerinde, Depp’in eski sevgilisi olan bir başka ünlü oyuncu Winona Ryder, Amber Heard’ün Johnny Depp’ten ağır şiddet gördüğü iddiası için “İnanmak imkansız” dedi. Ryder, “Kimseye yalancı demek istemem, ama benim Johnny ile deneyimimden, böylesi korkunç suçlamaların doğru olduğuna inanmak imkansız” ifadelerini kullandı.

‘Fotoğraflar düzmece’

Depp’in eski eşi ünlü Fransız şarkıcı Vanessa Paradis de, benzer bir ifade verdi ve Depp’i savundu. Paradis, 25 yıldır tanıdığı ve bunun 14 yılında hayat arkadaşı olduğu ve birlikte iki çocuk büyüttüğü Depp’i ‘tüm bu zaman boyunca ince, nazik, kibar, cömert ve şiddete başvurmayan bir kişi ve baba olarak tanıdığını’ belirtti.

Öte yandan dün mahkemede ifade veren çiftin Los Angeles’daki eski komşusu, olaydan sonraki günlerde Amber Heard’ün yüzünde herhangi bir yaralanma izi olmadığına dikkat çekti. Isaac Baruch isimli kişi, mahkemeye delil olarak sunulan ve Amber Heard’ün yüzünü gösteren fotoğrafların ise düzmece olduğunu öne sürdü.