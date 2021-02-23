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23.02.2021 - 20:38 | | AA

İngiliz araştırma kuruluşu: İsrail, Haziran 2020'deki kazada Filistinli genci infaz etti

İsrail güçlerinin, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktasında 26 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmesinin, meşru müdafaa değil yargısız infaz olduğu belirtildi.

İngiliz araştırma kuruluşu: İsrail, Haziran 2020'deki kazada Filistinli genci infaz etti

 

Guardian gazetesinin haberine göre, Londra Üniversitesine bağlı bir araştırma kuruluşu olan Forensic Architecture, arabasıyla sınırdaki bir kulübeye çarparak bir İsrailli askerin hafifçe yaralanmasına neden olan Ahmed Erekat'ın öldürülmesine ilişkin bir rapor yayımladı. 

Raporda, İsrail polisinin "arabalı bir saldırı" olarak tanımladığı Haziran 2020'de meydana gelen olayın, gerçekten kaza olabileceği belirtildi. 

Polis tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntüleri de dahil olaya ilişkin ulaştığı tüm videoları inceleyen Forensic Architecture'ın raporunda, Erekat'ın bir saldırıya karıştığı iddiasının "önemli derecede şüphe uyandırdığı" ifade edildi. 

Raporda değerlendirmelerine yer verilen çarpışma uzmanı Jeremy J. Bauer, olay öncesi arabanın ciddi ölçüde hızlanmadığını, çarpmanın düşük hızda gerçekleştiğini, hatta Erekat'ın frene basmış olabileceğine dair kanıtlar bulunduğunu kaydetti. 

Metinde, İsrail güçlerinin olayın bir hata veya arızadan kaynaklanmadığına dair herhangi bir kanıt sunmadığı vurgulandı. 

İsrail polisi, kazadan sonra Erekat'ın "görevlilere yaklaştığını" iddia etse de videoların, Filistinli gencin ellerini havaya kaldırdığı, askerlerden uzaklaştığı ve herhangi bir tehdit oluşturmadığını kanıtladığı belirtildi. 

Raporda, saniyeler içinde Erekat'ın 6 defa vurularak öldürülmesinin meşru müdafaa değil yargısız infaz olduğu sonucuna varıldı. 

Batı Şeria'da 23 Haziran 2020'de bir kontrol noktasına çarparak İsrailli askerin yaralanmasına neden olan Erekat, olay sonrası herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen defalarca vurularak öldürülmüştü.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında CHP'yi eleştirerek "Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı. Yunanistan ile görüşmelere ilişkin bilgi veren Çelik, "Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır." sözlerine yer verdi.
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