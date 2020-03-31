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31.03.2020 - 15:12 | | DHA

İngiliz bakana "parmağını yalayarak sayfa çeviriyor" tepkisi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın corona virüsü (Covid-19) olması sebebiyle haftalık bilgilendirme açıklamalarını Dışişleri Bakanı Dominic Raab yapmaya başladı. İngiliz basını Raab’ı sert ve sinirli olarak nitelerken, sosyal medya kullanıcıları bakanın sayfaları çevirmek için sürekli parmağını yalamasını eleştirdi.

İngiliz bakana "parmağını yalayarak sayfa çeviriyor" tepkisi

İngiltere’de Başbakan Johnson’un koronavirüs olmasıyla halkı bilgilendirme açıklamalarını Başbakan yerine yapan Dominic Raab, İngiliz köşe yazarlarının eleştirilerine hedef oldu. Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın basın önünde açıklama yaparken sert ve sinirli bir havası olduğunu belirten İngiliz köşe yazarları, Raab’ın tehditkar bir tutumu olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Raab'ın, konuşma sırasında sayfaları çevirmek için elini ağzına götürmesi de eleştirilerin hedefindeydi. Sosyal medya kullanıcıları, Raab’ın sayfaları çevirmek için elini yalamasını koronavirüs tedbirlerine en başta kendisinin uymaması olarak yorumladı.

Raab, pazartesi günü yaptığı haftalık bilgilendirme açıklamalarında, yurtdışında seyahat yasakları sebebiyle mahsur kalan İngiliz vatandaşlarına değindi. Seyahat veya tatil amacıyla yurtdışında mahsur kalan İngilizlerin yüzbinlerce olduğunu belirten Dominic Raab, mahsur kalanları kurtarmak için 75 milyon pound’luk bütçe ayırdıklarını ifade etti.

 

Altınlarını dolandırıcıya kendi elleriyle verdiAntalya'da 72 yaşındaki kadın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 250 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Telefondaki şahsın Manavgat’ta işlenen cinayete kendi adının karıştığını söylemesi üzerine ne yapacağını şaşıran yaşlı kadın, sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek altınların bulunduğu diğer evine gidip 250 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını kendi eliyle teslim etti. Polis güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettiği dolandırıcıları arıyor.
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