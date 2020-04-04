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04.04.2020 - 11:22 | | DHA

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±: Kraliçe Elizabeth tehlikede

Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2â€™inci Elizabeth, corona virÃ¼s (Covid-19) sebebiyle Windsor Kalesiâ€™nde karantinada altÄ±nda bulunuyor. Ä°ngiliz basÄ±nÄ± 93 yaÅŸÄ±ndaki KraliÃ§eâ€™nin gÃ¼ndelik yaÅŸamÄ±nda birÃ§ok kraliyet Ã§alÄ±ÅŸanÄ±yla temasta bulunduÄŸunu ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±: Kraliçe Elizabeth tehlikede

KraliÃ§e Elizabethâ€™in gÃ¼ndelik yaÅŸamÄ±nda kendine yardÄ±mcÄ± olan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla gÃ¼nÃ¼n her dakikasÄ±, temas halinde olduÄŸu belirtildi. Windsor Kalesiâ€™nde yaÅŸayan Ã§alÄ±ÅŸanlar, KraliÃ§eâ€™nin gÃ¼ndelik ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermekle gÃ¶revliler. Kraliyet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± hem karantina altÄ±ndaki KraliÃ§eâ€™yle temas halinde hem de dÄ±ÅŸ dÃ¼nyayla temas halinde bulunuyor. Bu durum corona virÃ¼sÃ¼n KraliÃ§eâ€™ye ulaÅŸabileceÄŸini ve 93 yaÅŸÄ±ndaki KraliÃ§eâ€™nin tehlike altÄ±nda olduÄŸu vurgulandÄ±.

KRALÄ°Ã‡E ULUSA SESLENECEK

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Ä°ngiliz basÄ±nÄ±: KraliÃ§e Elizabeth tehlikede

Kraliyet tarafÄ±ndan KraliÃ§e 2â€™inci Elizabethâ€™in yarÄ±n ulusa sesleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. 68 yÄ±llÄ±k hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±ÄŸÄ±nda 4â€™Ã¼ncÃ¼ kez ulusa seslenecek olan KraliÃ§eâ€™nin salgÄ±nla ilgili Ä°ngiliz halkÄ±na moral veren konuÅŸma yapacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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