Ä°ngiliz basÄ±nÄ±: KraliÃ§e Elizabeth tehlikede

KraliÃ§e Elizabethâ€™in gÃ¼ndelik yaÅŸamÄ±nda kendine yardÄ±mcÄ± olan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla gÃ¼nÃ¼n her dakikasÄ±, temas halinde olduÄŸu belirtildi. Windsor Kalesiâ€™nde yaÅŸayan Ã§alÄ±ÅŸanlar, KraliÃ§eâ€™nin gÃ¼ndelik ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermekle gÃ¶revliler. Kraliyet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± hem karantina altÄ±ndaki KraliÃ§eâ€™yle temas halinde hem de dÄ±ÅŸ dÃ¼nyayla temas halinde bulunuyor. Bu durum corona virÃ¼sÃ¼n KraliÃ§eâ€™ye ulaÅŸabileceÄŸini ve 93 yaÅŸÄ±ndaki KraliÃ§eâ€™nin tehlike altÄ±nda olduÄŸu vurgulandÄ±.

KRALÄ°Ã‡E ULUSA SESLENECEK

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Kraliyet tarafÄ±ndan KraliÃ§e 2â€™inci Elizabethâ€™in yarÄ±n ulusa sesleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. 68 yÄ±llÄ±k hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±ÄŸÄ±nda 4â€™Ã¼ncÃ¼ kez ulusa seslenecek olan KraliÃ§eâ€™nin salgÄ±nla ilgili Ä°ngiliz halkÄ±na moral veren konuÅŸma yapacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.